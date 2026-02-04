Кофейня Engels у автовокзала в Екатеринбурге возобновила работу

В Екатеринбурге после проверок Роспотребнадзора возобновила работу кофейня Engels в районе Южного автовокзала на ул. 8 марта, следует из информации в Telegram-канале сети кофеен.

Заведение открылось утром 4 февраля и работает в обычном режиме. «Заведение полностью соответствует нормам, все недочеты устранены. Любимый зеленый оазис в спальном районе снова готов встречать вас на ранние завтраки и вино по вечерам»,— сказано в сообщении.

Напомним, в конце января работу кофейни Engels на ул. 8 Марта приостановили по решению суда из-за обнаруженных нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Ирина Пичурина