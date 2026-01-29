Кофейню Engels в Екатеринбурге закрыли на месяц после проверки Роспотребнадзора

В Екатеринбурге работу кофейни Engels на ул. 8 Марта приостановили на 30 дней по результатам проверки Роспотребнадзора — были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания, сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Решение было принято после проведения анализа проб продукции, питьевой воды, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств. В ходе проверки также было установлено, что пища хранится без соответствующей маркировки, нарушаются требования к сбору отходов, хранения продукции и инвентаря для уборки. В холодильниках отсутствуют средства измерения, на объекте нет необходимых журналов. Кроме того, сотрудники нарушали правила личной гигиены.

В отношении юрлица ООО «Пляж» составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности. Решение о временной приостановке работы вынесено Чкаловским районным судом.

Ирина Пичурина