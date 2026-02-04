Погрузка на ЮВЖД выросла на 10,5% за год

В январе объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6,7 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, наиболее существенно увеличились объемы перевозок зерна — более чем в 2,5 раза по сравнению с январем 2025-го, до 427 тыс. т, а также промышленного сырья и формовочных материалов — на 23%, до 320,8 тыс. т. Погрузка строительных грузов выросла на 13% (до 422 тыс. т), а черных металлов — на 12,6% (до 1,1 млн т). Кроме того, на 6% увеличилась перевозка железной и марганцевой руды, достигнув 3,2 млн т.

В декабре объем погрузки на ЮВЖД вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 7,4 млн т.

Мария Свиридова