Погрузка на ЮВЖД выросла на 5,7% в декабре 2025 года

В декабре 2025 года на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) объем погрузки грузов вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 7,4 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наиболее заметный рост показала погрузка зерна — 705 тыс. т, что почти вдвое превышает показатели декабря 2024 года. Объем перевозок строительных грузов увеличился на 20% — до 515 тыс. т.

Погрузка промышленного сырья и формовочных материалов выросла на 0,6% — до 369 тыс. т. Объем погрузки химикатов и соды составил 14 тыс. т, что на 3,5% больше, чем в декабре 2024-го. Перевозка железной и марганцевой руды увеличилась на 7,4% — до 3,4 тыс. т.

В ноябре 2025-го объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге вырос на 7,1%.

Егор Якимов