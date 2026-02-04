Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал четыре очка во втором матче НХЛ подряд

«Тампа-Бей Лайтнинг» на своем льду в овертайме обыграл «Буффало Сейбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 4:3. Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал три результативных паса.

В составе «Тампы» также отметились Оливер Бьоркстранд и Даррен Рэддиш, автором победного гола стал Джейк Гюнцель. Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 23 броска. У «Буффало» дублем отличился Маттиас Самуэльссон, одну шайбу забросил Джошуа Доан.

Никита Кучеров, признанный второй звездой игрового дня, вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди российских игроков. На его счету 698 передач. По этому показателю лидирует форвард «Питсбург Пингвинс» Евгений Малкин (862), вторым идет нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин (751).

В гонке бомбардиров текущего сезона Кучеров располагается на третьей строке. В его активе 90 (29 голов+61 передача) очков в 50 матчах. Классификацию возглавляет канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид. Он набрал 95 (34+61) очков в 57 встречах. Второе место занимает канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон — 91 (40+51) балл в 54 играх.

«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 76 очков в 54 матчах. «Буффало» с 70 очками по итогам 56 встреч располагается на третьей строке.

Таисия Орлова