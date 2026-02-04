В Чувашии в 2026 году планируют запустить сервис для продажи продукции и услуг учреждений УФСИН по республике. Об этом сообщает пресс-центр правительства региона.

В Чувашии запустят онлайн-витрину для продажи продукции, сделанной заключенными

Ранее здесь уже заработали «Витрина закупок Чувашской Республики», «Электронный магазин закупок малого объема», а также создана региональная информационная система в сфере тарифного регулирования.

По итогам 2025 года Чувашия вошла в топ-5 Национального рейтинга прозрачности закупок. Объем закупок за год вырос на 29% и составил 73,5 млрд руб. Бюджетная эффективность оценивается в 5 млрд руб.

Отмечается, что основными закупками у учреждений УФСИН по региону являются мягкий инвентарь, мебель, специальная и рабочая одежда

Ранее сообщалось, что Минстрой Татарстана планирует применять в госзаказе товары строительного назначения, которые производят учреждения УФСИН по республике.

