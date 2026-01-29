Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана может начать применять в госзаказе товары строительного назначения, которые производят учреждения УФСИН по республике. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой Татарстана планирует использовать товары, производимые заключенными

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Минстрой Татарстана планирует использовать товары, производимые заключенными

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Вопрос подняли на встрече с участием заместителя начальника УФСИН России по Татарстану Андрея Яковенко, а также представитей ГКУ «Главное управление инженерных сетей РТ», Фонда ЖКХ РТ, ГУП «Татинвестгражданпроект» и ГКУ «ГИСУ РТ». Совещание провел заместитель министра строительства республики Ильшат Гимаев.

Госзаказчикам представили ассортимент продукции, выпускаемой учреждениями УФСИН. В него входят люки, дождеприемники, заборные секции, контейнеры для ТКО, элементы канализационных систем, мусорные площадки, скамейки и урны. Кроме того, производится мебель — столы, шкафы, стеллажи, кровати с металлическим каркасом, ученическая мебель, а также изделия легкой промышленности.

По словам господина Гимаева, в Татарстане ежегодно строится и капитально ремонтируется более 3 тыс. социально-культурных объектов, поэтому такая продукция может быть востребована.

Анна Кайдалова