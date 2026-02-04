Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Меньше 50% челябинских предприятий утвердили планы по квотированию выбросов

В Челябинске меньше половины предприятий, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», утвердили планы мероприятий по квотированию выбросов. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Фото: Артур Якушко

Фото: Артур Якушко

Такие же показатели ведомство отмечает в Братске и Чите. Самый же высокий уровень утвержденных планов зафиксирован в Красноярске, Липецке, Медногорске и Норильске — более 70%. В целом по стране в 65% предприятий согласовали программы по достижению квот выбросов. При этом эксперимент заканчивается 31 декабря 2026 года. К этому времени заводы уже должны добиться установленных квот.

«Практика показывает, что часть предприятий формально подходит к разработке планов и представлению подтверждающих документов», — подчеркивают в Росприроднадзоре.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все