Меньше 50% челябинских предприятий утвердили планы по квотированию выбросов

В Челябинске меньше половины предприятий, которые участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», утвердили планы мероприятий по квотированию выбросов. Об этом сообщает „Ъ“ со ссылкой на данные Росприроднадзора.

Такие же показатели ведомство отмечает в Братске и Чите. Самый же высокий уровень утвержденных планов зафиксирован в Красноярске, Липецке, Медногорске и Норильске — более 70%. В целом по стране в 65% предприятий согласовали программы по достижению квот выбросов. При этом эксперимент заканчивается 31 декабря 2026 года. К этому времени заводы уже должны добиться установленных квот.

«Практика показывает, что часть предприятий формально подходит к разработке планов и представлению подтверждающих документов», — подчеркивают в Росприроднадзоре.

Виталина Ярховска