Среднюю стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот утвердили в Новороссийске

Власти Новороссийска установили среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на первый квартал 2026 года. Соответствующее постановление №450 опубликовано на сайте администрации города.

В первом квартале текущего года средняя рыночная стоимость квадратного метра в жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новороссийске составляет 256,3 тыс. руб. Как указано в постановлении, средняя стоимость устанавливается в целях приобретения, строительства и участия в долевом строительстве жилья для отдельных категорий граждан. Документ вступил в силу со дня подписания.

Согласно постановлению №5222 от 29 октября 2025 года, в четвертом квартале прошлого года средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья для детей-сирот на территории муниципалитета составляла 246,5 тыс. руб. В первом квартале 2025 года стоимость достигала 224,8 тыс. руб.

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что в 2026 году администрация планирует приобрести 43 квартиры для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Глава города в своем Telegram-канале отмечал, что в этом году министерство труда и социального развития Краснодарского края распределило субвенцию на приобретение жилья для льготной категории. За последние четыре года в рамках госпрограммы «Дети Кубани» сиротам предоставили 261 квартиру.

София Моисеенко