Контакт-центр ТРИЦ Тюменской области восстановил работу

Тюменский расчетно-информационный центр (ТРИЦ) восстановил работу контакт-центра после проблем со связью, возникших из-за DDoS-атаки, сообщили в информационном центре Тюменской области.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Теперь жители региона снова могут получить консультацию по телефону.

Атака на внешние сервисы ТРИЦ Тюменской области произошла 3 февраля. Для получения информации абонентам рекомендовали посетить один из пунктов ТРИЦ, воспользоваться мобильным приложением или официальным сайтом организации.

Ирина Пичурина