В Тюменской области из-за DDoS-атак недоступны телефонные консультации ТРИЦ

В Тюменской области из-за DDoS-атак на внешние сервисы ТРИЦ временно недоступны телефонные консультации, сообщили в информационном центре правительства региона.

Для получения информации жителям рекомендуется посетить один из пунктов ТРИЦ, воспользоваться мобильным приложением или официальным сайтом организации.

«Специалисты уже принимают все меры для скорейшего устранения последствий атак»,— добавили в областном правительстве.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога поручил усилить борьбу с киберпреступностью и дропперством на Среднем Урале.