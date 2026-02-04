В Брянской области повреждены более 20 домов из-за ударов «Нептунами»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли по региону комбинированный удар системами залпового огня HIMARS, БПЛА и ракетами «Нептун». Повреждены 20 частных домов, 27 квартир в одном многоквартирном доме. Пострадала мирная жительница, ее госпитализировали с множественными ранениями.

В поселке Глинищево Брянского района полностью уничтожен жилой кирпичный дом. Также повреждены окна в здании больницы. В Бежицком районе Брянска осколки попали в три гражданских автомобиля. На местах работают экстренные и оперативные службы, рассказал господин Богомаз в Telegram.

По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над областью сбили 11 беспилотников. Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе введены режим КТО и режим ЧС.