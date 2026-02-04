Силы ПВО за ночь сбили над Россией 24 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, восемь БПЛА сбили над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью, один — над Астраханской областью.

В Ростовской области отразили атаку в Миллеровском районе. Информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В области сохраняется беспилотная опасность. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали. Вчера силы ПВО за ночь сбили над Россией десять БПЛА.