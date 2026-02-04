Челябинскую областную детскую клиническую больницу возглавил Сергей Казарин

Главным врачом Челябинской областной детской клинической больницы назначили Сергея Казарина. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области

Сергей Казарин имеет врачебный стаж 32 года. Возглавлял детскую городскую поликлинику №6 Челябинска. С апреля 2025 года руководил областной клинической больницей Троицка.

До Сергея Казарина Челябинской областной детской клинической больнице руководила Надежда Налетова. Она возглавила учреждения после ухода Галины Киреевой, работавшей главным врачом ЧОДКБ 14 лет. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2025 года Галина Киреева скончалась. В ее честь назовут новый хирургический корпус больницы, который сейчас строят.

Виталина Ярховска