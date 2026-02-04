Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пантеру из Екатеринбургского зоопарка отправили в Казахстан

Самку дальневосточного леопарда по имени Кара, которая родилась в зоопарке Екатеринбурга, отправили самолетом в Казахстан, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Теперь она будет жить в Алматинском зоопарке.

Кара

Кара

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка / аэропорт Кольцово

Кара

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка / аэропорт Кольцово

Животное доставили в Алматы самолетом авиакомпании Red Wings, предварительно была произведена регистрация в грузовом терминале Кольцово.

Кара родилась в Екатеринбургском зоопарке летом 2025 года. Ее родителями стали дальневосточные леопарды Амур и Шилка. Как и мать, она является меланистом — имеет более темную по сравнению с другими особями этого вида окраску. Таких обычно называют черными пантерами.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все