Пантеру из Екатеринбургского зоопарка отправили в Казахстан

Самку дальневосточного леопарда по имени Кара, которая родилась в зоопарке Екатеринбурга, отправили самолетом в Казахстан, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Теперь она будет жить в Алматинском зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кара

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка / аэропорт Кольцово Кара

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка / аэропорт Кольцово

Животное доставили в Алматы самолетом авиакомпании Red Wings, предварительно была произведена регистрация в грузовом терминале Кольцово.

Кара родилась в Екатеринбургском зоопарке летом 2025 года. Ее родителями стали дальневосточные леопарды Амур и Шилка. Как и мать, она является меланистом — имеет более темную по сравнению с другими особями этого вида окраску. Таких обычно называют черными пантерами.

Ирина Пичурина