Пантеру из Екатеринбургского зоопарка отправили в Казахстан
Самку дальневосточного леопарда по имени Кара, которая родилась в зоопарке Екатеринбурга, отправили самолетом в Казахстан, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово. Теперь она будет жить в Алматинском зоопарке.
Кара
Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка / аэропорт Кольцово
Животное доставили в Алматы самолетом авиакомпании Red Wings, предварительно была произведена регистрация в грузовом терминале Кольцово.
Кара родилась в Екатеринбургском зоопарке летом 2025 года. Ее родителями стали дальневосточные леопарды Амур и Шилка. Как и мать, она является меланистом — имеет более темную по сравнению с другими особями этого вида окраску. Таких обычно называют черными пантерами.