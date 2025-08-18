В Екатеринбургском зоопарке родилась черная пантера

В зоопарке Екатеринбурга дальневосточные леопарды Амур и Шилка в мае обзавелись потомством: котенок получил имя Кара. «Редкая красотка — меланист, как и ее мать. Таких особей обычно называют черными пантерами»,— сообщили в городской администрации.

Кара унаследовала от Шилки не только внешность, но и характер. Она проявляет осторожность и недоверие к людям, но в кругу семьи она любопытная и игривая. Кара любит забираться на высокие конструкции и бегать по ним. Сейчас она питается материнским молоком, но уже проявляет интерес к пище для взрослых особей — скоро она перейдет на основной рацион.

Увидеть голубоглазую черную пантеру можно в комплексе вольеров «Хищники северных широт». Дальневосточный леопард включен в Красную книгу России, так как имеет охранный статус «Вид на грани исчезновения».

Напомним, к своему 95-летию Екатеринбургский зоопарк получил лесного кота. Кот по имени Локи родился в мае 2024 года и стал подарком от Новосибирского зоопарка.

Ирина Пичурина