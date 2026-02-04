В Дагестане на нацпроекте «Демография» похитили 275 млн рублей

МВД России разоблачило в Дагестане крупную аферу с материнским капиталом: мошенники похитили более 275 млн руб., выделенных государством в рамках нацпроекта «Демография». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУЭБиПК МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко.

Руководитель местного кредитного потребительского кооператива наладил схему обналичивания: он заключал с заемщиками фиктивные договоры на покупку жилья, а потом переводил федеральные средства на свои счета.

Андрей Курносенко подчеркнул, что мошенники эксплуатировали стандартную процедуру использования маткапитала на улучшение жилищных условий. Заемщики якобы получали кредиты от кооператива, направляли маткапитал на погашение долга, но жилье никто не покупал — все документы оказались подложными. Совокупный ущерб превысил 275 млн руб., и эти деньги осели в карманах аферистов.

Эта афера вписывается в серию похожих преступлений в Дагестане. Еще в 2023–2024 годах ФСБ и МВД раскрыли группу, обналичившую 68–70 млн руб. маткапитала: они подделывали договоры займов и выписки из реестров жилищных кооперативов, задействовали чиновников Социального фонда. Суд в Махачкале арестовал семерых фигурантов, включая замуправляющего фондом Сайпулаева К.С., его коллег Сайпулаева С.М., Гайдалова Т.Х. и главу клиентской службы Абдалова А.М., до января 2026 года. Уголовное дело возбудили по ч.4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Сейчас следствие проверяет новых подозреваемых, а Социальный фонд ужесточает верификацию документов. Жители Дагестана рискуют сертификатами: за 2023–2025 годы выявили десятки подставных сделок на сотни миллионов.

