«Ижсталь» уступила казанскому «Барсу» в овертайме

В матче ВХЛ хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» потерпела поражение от казанского «Барса» со счетом 2:3 в овертайме, сообщает пресс-служба сталеваров. Игра прошла в столице Удмуртии 3 февраля.

Фото: ХК «Ижсталь»

«Достаточно на хорошем уровне провели первые два периода и половину третьего. Создавали много моментов, особенно в первом игровом отрезке, но реализация подвела. Во втором — были моменты, но соперник старался правильно играть в обороне, много шайб ловили на себя. Тяжело было иногда взламывать их оборону. Концовка, конечно, нам не удалась. То ли боязнь победить, то ли расконцентрация. Сейчас посмотрим, разберемся. Это не дало нам возможности выиграть в основное время»,— отметил главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

«Ижсталь» занимает десятую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 59 очков. За сезон 2025/2026 команда провела 48 игр, 25 из них завершились победой. Следующий матч домашней серии пройдет 5 февраля. «Сталеварам» предстоит встретиться с самарским «ЦСК ВВС», который находится на 12-й строчке таблицы ВХЛ.

Напомним, 28 января ХК «Ижсталь» победил санкт-петербургский «Динамо СПб» со счетом 3:1 в матче выездной серии.

Анастасия Лопатина