«Ижсталь» прервала серию из четырех проигрышей подряд, обыграв «Динамо СПб»

Хоккейный клуб «Ижсталь» победил санкт-петербургский «Динамо СПб» со счетом 3:1 в матче выездной серии в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), прервав тем самым стрик из четырех проигрышей подряд. Игра прошла в Северной столице 28 января. Об этом сообщает пресс-служба «сталеваров».

Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин на пресс-подходе после матча рассказал, что проигрышная серия «немного поддавливала» на психологическое состояние команды. «Много разговаривали с ребятами, убедили их, что надо возвращаться к той игре, к тому исполнению, к той дисциплине, которые раньше приносили нам успехи и победы. Ребята все поняли, постарались сегодня от и до выполнить установку и заслуженно победили»,— добавил он.

«Ижсталь» продолжает занимать восьмую строчку рейтинга регулярной таблицы ВХЛ. В активе коллектива 58 очков.

Первый матч домашней серии пройдет 3 февраля. «Сталеварам» предстоит встретиться с казанским «Барсом», который находится на 18-й строчке таблицы ВХЛ.

Напомним, предыдущий матч с другой санкт-петербургской командой «СКА-ВМФ» «Ижсталь» проиграла со счетом 4:2.

Владислав Галичанин