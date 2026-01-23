Правительство Японии постановило распустить нижнюю палату парламента

Во второй половине дня 23 января будет официально распущена Палата представителей парламента Японии, сообщает Yomiuri.

На последующем внеочередном заседании кабмина будет утвержден график выборов в Палату представителей 51-го созыва. Голосование назначат на 8 февраля. Между роспуском и голосованием всего 16 дней — самый короткий период со времен Второй мировой войны. На кону в избирательной кампании будет стоять вопрос о доверии администрации премьер-министра Санаэ Такаити, вступившей в должность в октябре 2025 года, а также о вотуме доверия коалиционному правительству между Либерально-демократической партии (ЛДП) и Партией восстановления Японии.

Палата представителей имеет 465 мест — 289 одномандатных и 176 по партийным спискам). Госпожа Такаити на пресс-конференции 19 января определила победный результат как «большинство правящих партий» (233 мандата) и четко заявила, что исход выборов определит ее будущее на посту.

Короткий временной отрезок между роспуском нижней палаты и голосованием позволит правительству Японии минимизировать влияние нижней палаты на проведение через парламент проекта бюджета на 2026 финансовый год. В Японии он отсчитывается с 1 апреля.

Эрнест Филипповский