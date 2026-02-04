Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Абу-Даби. Встреча проходит в расширенном составе, сообщает азербайджанское госагентство АзерТАдж. Тема переговоров и другие подробности пока не приводятся.

8 августа 2025 года господа Алиев и Пашинян при содействии президента США Дональда Трампа парафировали в Вашингтоне соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. Две страны пообещали восстановить дипломатические отношения и навсегда прекратить все боевые действия. Однако мирный договор стороны до сих пор не заключили. Президент Азербайджан уверяет, что две страны «закрыли страницу войны».

Подробности — в материале «Ъ» «Мир на словах».