Объем жилищного строительства в Кузбассе составил 918,8 тыс. кв. метров

В Кемеровской области в 2005 году было сдано 918,8 тыс. кв. м жилья. Данные привела министр строительства региона Ирина Печеркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Министр подвела итоги работы отрасли на заседании комитета областного законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству. Оно состоялось 3 февраля.

В 2024 году в Кузбассе было введено в строй 933 тыс. кв. м жилой площади. Таким образом, объем жилищного строительства сократился на 14,2 тыс. кв. м. Как писал «Ъ-Сибирь», всего в прошлом году в Сибирском федеральном округе было сдано более 8 млн кв. м жилья.

Валерий Лавский