В Сибири в 2025 году построено более 8 млн кв. метров жилья

В регионах Сибирского федерального округа (СФО) в 2025 году построено более 8 млн кв. м жилья. Статистические данные были приведены на заседании совета при сибирском полпреде президента РФ, состоявшемся в Москве.

«Округ является лидером среди федеральных округов по темпам ввода жилья»,— говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда Анатолия Серышева по итогам заседания. Из общего объема на Новосибирскую область пришлось 2,15 млн кв. м, отметили в правительстве региона.

В 2024 году в СФО было построено 9,9 млн кв. м жилой площади. Таким образом, этот показатель в 2025 году сократился более чем на 10%.

В сообщении также указывается, что в Сибири не завершено строительство 15 школ и 18 объектов здравоохранения. «Аппарат полпреда всегда готов прийти на помощь и подставить плечо, если что-то не получается. Прошу своевременно сообщать о рисках срывов срока — будем совместно решать, какие меры нужно предпринять»,— отреагировал на эти данные господин Серышев.

Валерий Лавский