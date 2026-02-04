«Ведомости»: получение банковских и сим-карт иностранными гражданами могут упростить

Минцифры и Центр биометрических технологий (ЦБТ) совместно с представителями туриндустрии обсуждают возможность добавления в туристическое приложение Visit Russia функций оформления сим-карт и банковских карт для иностранцев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как заявил изданию председатель наблюдательного совета Visit Russia Алексей Цыганов, такой функционал может быть запущен уже во II–III квартале. В этот же период приложение планируется интегрировать с порталом «Госуслуги». В будущем через него можно будет также сдать биометрию. С 1 марта сервис запустится в полноценном режиме как маркетплейс услуг для иностранных туристов.

Сейчас для подачи заявления на въезд в Россию иностранцы должны использовать приложение RuID от Минцифры, которое позволяет сдать биометрию, получить СНИЛС и создать учетную запись на «Госуслугах». В Минцифры заявили о концептуальной поддержке интеграции отечественных туристических приложений с RuID, но отметили, что вопрос требует дополнительной проработки. В ЦБТ также подтвердили, что возможность реализации отдельных сервисов на платформе Visit Russia обсуждается.

После теракта в «Крокус Сити Холле» были приняты новые правила продажи сим-карт для иностранцев. Они не могут оформить на себя более десяти сим-карт, а для их получения необходимо сдать биометрию, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах». В октябре 2025 года операторы связи предложили Минцифры упростить правила получения сим-карт для интуристов.

Подробнее — в материале «Ъ» «За SIM прошу представиться».