Представитель Свердловского УФСБ: буллинг в школах вышел на новый уровень

Буллинг в школах перешел на новый уровень, а также используются интернет-ресурсы для систематического преследования детей другими детьми. Преступления террористической направленности, включая стрельбу, начинаются именно со школьной травли, заявила в эфире ОТВ официальный представитель УФСБ России по Свердловской области Елена Докучаева.

Она рассказала о распространении практики «доксинга» в интернете — публикации личных данных детей ради буллинга. «Администраторы таких каналов сейчас устанавливаются. Пусть они не удивляются, что рано или поздно к ним придут люди в форме, потому что это противоправное действие. Они даже не задумываются, к чему может привести их вроде бы безобидная группа, где они просто травят своих сверстников. Они оскорбляют их и даже шантажируют, чтобы подростки платили для того, чтобы убрать информацию из таких групп»,— рассказала Елена Докучаева.

Представитель ведомства отметила, что изменения в поведении ребенка, включая использование нестандартных для него смайликов или пунктуации в сообщениях, могут сигнализировать о проблемах с душевным состоянием. Она указала, что такие признаки, в том числе увлечение оружием, могут свидетельствовать о том, что подросток находится в состоянии стресса или испытывает желание привлечь внимание. Это важно заметить и дать ребенку альтернативу.

По словам регионального омбудсмена Татьяны Мерзляковой, проблемы буллинга и конфликтов стали наиболее частыми обращениями в сфере образования к уполномоченному по правам человека в Свердловской области в 2025 году. Она подчеркнула важность разрешения конфликтов путем диалога и примирения сторон, а не эскалации ситуации через суды.

Ирина Пичурина