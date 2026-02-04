Axios: контракты на строительство стены на границе США застряли в администрации

Ключевые контракты на строительство около 200 миль (около 322 км) пограничной стены на границе США и Мексики застряли в аппарате Министерства внутренней безопасности. По информации Axios, документы ожидают подписи министра Кристи Ноэм. Как заявил источник издания, контракты проходят процесс проверки в штаб-квартире и пока не поступили на стол главы ведомства.

Всего с начала второго срока американского президента Дональда Трампа было построено только 30 миль (около 48 км) новых заграждений, при том что общий план предполагает возведение почти 2000 миль (3,2 тыс. км) к 2029 году. На текущий момент в стадии планирования остается 1168 миль (1,9 тыс. км).

По информации источников, Кристи Ноэм обычно подписывает документы в течение 24 часов после их поступления. Однако сложившаяся система, требующая ее персонального утверждения контрактов на сумму свыше $100 тыс., неоднократно критиковалась за бюрократические задержки.