ФТС предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на границе с Эстонией

Федеральная таможенная служба (ФТС) России предупредила о нестабильной работе пункта пропуска на российско-эстонском участке границы в Псковской области. С 1 февраля в Эстонии приостановлен прием транспорта, следующего через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Шумилкино из России.

Как уточняет ФТС, первая машина была принята эстонской стороной 2 февраля. Нестабильный прием транспортных средств зафиксирован и в течение последних трех суток. МАПП Шумилкино со стороны России работает штатно, добавили в службе.

Эстонские власти ограничили работу пунктов пропуска на границе с Россией — в частности, в Нарве транспорт пропускают только днем, а пересечение границы сопровождается полным досмотром. Глава эстонского МВД Игорь Таро говорил, что упрощать порядок пересечения границы не планируется. В ноябре 2025 года парламент Эстонии не поддержал предложение о закрытии границы с Россией.