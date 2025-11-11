Парламент Эстонии не поддержал предложение о закрытии границы с Россией

Парламент Эстонии отклонил в первом чтении законопроект, который предлагала консервативная партия «Отечество» (Isamaa), предусматривающий полное закрытие границы с РФ. За инициативу проголосовали 20 депутатов, против выступили 47, что оказалось недостаточно для принятия — необходимо было не менее 51 голоса. В итоге документ был снят с рассмотрения, передает газета Postimees.

Партия «Отечество» обосновывала свое предложение необходимостью повышения безопасности страны, снижением рисков и предотвращением непредвиденных инцидентов на границе, которая по протяженности составляет 338 км и проходит по суше, реке Нарва и Чудскому озеру. Между Эстонией и Россией при этом нет окончательно оформленной границы: договоры о разграничении были подписаны в 2014 году, но до сих пор не ратифицированы парламентами обеих стран.

Эстонские власти ограничили работу пунктов пропуска на границе с Россией — например, режим работы в Нарве ограничивается дневным временем, а пересечение сопровождается полным досмотром. Министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что упрощать порядок пересечения границы не планируется, учитывая Россию как «враждебное государство».