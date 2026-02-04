Обвинение запросило до 6 лет экс-депутатам в Омске по делу о мошенничестве

Гособвинение выступило в прениях сторон по уголовному делу в отношении депутата омского горсовета Инны Гомолко, бывшего депутата заксобрания региона Дарьи Бикмаевой и ее помощника Евгения Толстопятова. Им вменяют в вину ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Организатору преступной схемы Инне Гомолко обвинение запросило шесть лет лишения свободы, ее соучастникам — по четыре года в колонии общего режима с выплатой штрафов в размере 700 и 500 тыс. руб. соответственно, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с октября 2021-го по декабрь 2023 года депутаты фиктивно трудоустроили своего знакомого Евгения Толстопятова в качестве помощника депутата. Однако в действительности, считают правоохранители, он не исполнял свои обязанности.

Выплаченную заработную плату за этот период в размере 1,8 млн руб. фигуранты дела присвоили себе. Следующее судебное заседание состоится 5 февраля.

Александра Стрелкова