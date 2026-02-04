Самку синехвостого варана привезли в Ленинградский зоопарк из Уфы

В Ленинградский зоопарк из Уфы привезли самку синехвостого варана, сообщает пресс-служба культурного учреждения. Шестилетняя ящерица будет месяц находиться на карантине, после чего ее познакомят с самцом, уже живущим в зоопарке.

Самка синехвостого варана, прибывшая в Ленинградский зоопарк из Уфы

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Редкие рептилии обитают в тропических лесах Новой Гвинеи и известны благодаря ярко-голубому хвосту. Их сложно встретить в природе из-за скрытного образа жизни. Хвост занимает значительную часть длины тела этих хищников.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Ленинградский зоопарк прибыла долгожданная гостья — самка манула по имени Пепе. Пятилетняя кошка приехала из Барнаульского зоопарка в рамках общероссийской программы по сохранению и разведению редких хищников.

Андрей Маркелов