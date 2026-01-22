Самка манула по имени Пепе прибыла в Ленинградский зоопарк

В Ленинградский зоопарк прибыла долгожданная гостья — самка манула по имени Пепе. Об этом сообщили представили организации 22 января. Пятилетняя кошка приехала из Барнаульского зоопарка в рамках общероссийской программы по сохранению и разведению редких хищников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самка манула по имени Пепе, прибывшая в Ленинградский зоопарк

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Самка манула по имени Пепе, прибывшая в Ленинградский зоопарк

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк — один из шести в стране, где содержат манулов, и входит в число двух, где пара уже успешно приносила потомство.После переезда Пепе будет месяц находиться на карантине.

Это стандартная процедура, которая позволяет оценить состояние животного, провести необходимые обследования и дать новому питомцу время для спокойной адаптации. Как только период карантина завершится, Пепе переедет в экспозиционный вольер.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал о побеге птицы-носорога Шанти из Ленинградского зоопарка. Пернатую несколько дней искали всем городом. Беглянку удалось поймать с помощью лакомств со снотворным.