СКР предъявил обвинение брату владельца сауны в Кузбассе, где погибли подростки

Следственный комитет предъявил обвинение брату владельца сауны в Прокопьевске Кемеровской области, при пожаре в которой 31 января погибли пять подростков. По версии следствия, он был фактическим руководителем заведения. Ему ему инкриминируют оказание услуг с нарушениями требований пожарной безопасности.

По данным следствия, руководитель, не имея необходимой квалификации, самостоятельно проводил для сотрудников сауны инструктаж по технике безопасности. При этом сауна не была оборудована средствами для тушения пожара, не было на объекте и эвакуационных выходов, утверждают в СКР.

Пожар произошел 31 января, было возбуждено уголовное дело. Суд уже арестовал владельца заведения, а администратору сауны избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

