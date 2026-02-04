Густаво Петро попросил Трампа обнародовать архивы о геноциде в Колумбии

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что передал Дональду Трампу письменное обращение с просьбой рассекретить отчеты американской разведки о двух событиях, связанных с геноцидом в истории Колумбии. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США, господин Петро уточнил, что раскрытие информации позволит достичь мира в гражданской войне внутри страны.

Говоря подробнее об обращении к господину Трампу, Густаво Петро отметил два исторических события, требующих рассекречивания. Первое из них касается 9 апреля 1948 года, когда в Колумбии был убит популярный политик Хорхе Эльесер Гайтан. Второе — событий 1985 года, когда в Боготе боевиками повстанческой группировки M-19 был захвачен Дворец правосудия. Оба эти события связаны с так называемой гражданской войной в Колумбии между правительством и леворадикальными вооруженными группировками, длящейся более 60 лет. За это время погибло около 500 тыс. колумбийцев, еще 5 млн стали беженцами.

Густаво Петро сообщил, что господин Трамп интересовался у него, могли ли США быть причастны к этим событиям. Президент Колумбии на этот вопрос ответил отрицательно.

Встреча президентов состоялась 3 февраля в Белом доме. Она проходила в закрытом режиме. По информации Reuters, президенты после встречи отметили ее дружескую атмосферу. Густаво Петро после общения со своим коллегой опубликовал в X фотографию с запиской, предположительно написанной господином Трампом, со словами: «Густаво, большая честь — я люблю Колумбию».

