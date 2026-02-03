Трамп встретился с президентом Колумбии Петро в Белом доме

В Белом доме проходят переговоры президентов США и Колумбии Дональда Трампа и Густаво Петро. Встреча началась в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Colombia Presidency / Handout / Reuters Фото: Colombia Presidency / Handout / Reuters

Встреча проходит в закрытом от прессы формате. Корреспонденты AFP сообщили, что автомобиль колумбийского президента прибыл к Белому дому через боковой вход, «без флагов и помпезности, обычно оказываемых главам государств». В январе президенты провели телефонный разговор, который оба оценили положительно. Дональд Трамп 2 февраля заявил журналистам, что тон Густаво Петро в последнее время изменился, отмечает агентство Reuters.

После атаки и похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января Дональд Трамп не исключил, что следующей целью армии США может стать Колумбия. Он обвинял Густаво Петро в производстве кокаина.

10 января Густаво Петро заявил, что поедет в США, чтобы «остановить мировую войну». Он отметил, что продолжающийся диалог с Вашингтоном поможет избежать вооруженного конфликта.