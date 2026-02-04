Власти США рекомендовали американцам быть осторожными в поездках на Кубу

Власти США рекомендовали американцам соблюдать осторожность при посещении Кубы. Причинами консульство США в стране указало перебои с электричеством и обострение «антиамериканской риторики».

«Гражданам США, которые находятся на Кубе или планируют туда поехать, следует учитывать, что есть случаи, когда американцам отказывают во въезде после прибытия, а также всплеск поддерживаемых режимом протестов, направленных против Соединенных Штатов»,— указано в предупреждении.

Кроме того, по информации американского ведомства, энергосистема острова стала крайне нестабильной, а плановые и аварийные отключения происходят по всей стране ежедневно. Это напрямую влияет на доступ к воде, уличное освещение и связь.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий ввести пошлины на нефтяные поставки для Кубы из-за угрозы нацбезопасности, после чего на Кубе ввели режим чрезвычайного положения. Накануне Дональд Трамп заявил, что администрация ведет диалог с Гаваной по выходу из энергетического кризиса.