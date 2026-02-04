Дальневосточная железная дорога сократила погрузку на 4,3% в январе

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе сократилась на 4,3% к первому месяцу прошлого года, до 5,9 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. Грузооборот за отчетный месяц уменьшился на 6,4%, до более 20 млрд тарифных тонно-километров.

Перевозчик отмечает, что объем погрузки основного груза, угля, остался почти на прежнем уровне — 2,9 млн т с сокращением на 0,3% к январю 2025 года. Спад показали перевозки лесных грузов (на 6,3%, до 205 тыс. т) и строительных (на 0,5%, до 105,8 тыс. т). Вероятно, сокращение произошло и в контейнерных перевозках, цифры по которым ДВЖД публикует отдельно.

Вместе с тем, погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 3,1%, до 751,7 тыс. т, руды цветной и серного сырья — на 13,3%, до 99 тыс. т, а железной и марганцевой руды — на 1,1%, до 263,2 тыс. т.

Ранее ДВЖД отчиталась о спаде погрузки по итогам 2025 года на 4,8%, до 72,5 млн т. Грузооборот при этом вырос на 3,3% — до 246 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский