ДВЖД по итогам 2025 года фиксирует спад погрузки на 4,8%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в 2025 году сократилась к предыдущему году на 4,8%, до 72,5 млн т, сообщила пресс-служба перевозчика. Грузооборот при этом вырос на 3,3% — до 246 млрд тарифных тонно-километров.

В распространенном пресс-релизе отмечается, что основной спад в прошлом году дала перевозка нефти и нефтепродуктов (на 5,7%, до 8,1 млн т), лесных грузов (на 8,9%, до 2,4 млн т), угля (на 1,9%, до 35,4 млн т), промышленного сырья и формовочных материалов (на 20,3%, до 447,9 тыс. т). Также значительное сокращение, вероятно, произошло в контейнерных перевозках — по итогам 11 месяцев года перевозчик констатировал спад на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,02 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Вместе с тем, зафиксирован рост перевозок цветной руды и серного сырья (в 2,6 раза, до 1,1 млн т), руд железа и марганца (на 11,7%, до 3,3 млн т), а также зерна (в 1,5 раза, до 153,2 тыс. т).

В декабре на станциях ДВЖД погрузка составила 6,3 млн т грузов, что на 2% меньше объема декабря 2024 года. Грузооборот составил 21,1 млрд тарифных тонно-километров с ростом на 2,9% к показателю декабря прошлого года.

В 2024 году ДВЖД отчитывалась о росте погрузки к предыдущему году на 2,6%, до 76,1 млн т. Грузооборот тогда держался на уровне 2023 года — 238 млрд тарифных тонно-километров.

