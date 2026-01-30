Bloomberg: ЕС включит в новый пакет санкций ограничения против российских банков

Евросоюз намерен включить в 20-й пакет санкций в отношении России дополнительные ограничения, направленные на российские банки и нефтяные компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, ЕС также планирует ввести санкции в отношении криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах. Речь идет об организациях, которые, по утверждению источников, помогают России обходить санкции Евросоюза. В санкционный список также войдут суда «теневого флота», заявили собеседники.

ЕС также не исключает, что может впервые применить механизм противодействия обходу ограничений, который предусматривает запрет на экспорт в Киргизию станков и некоторых видов радиооборудования, рассказали источники Bloomberg. Они добавили, что 20-й пакет санкций предусматривает новые торговые ограничения в отношении большего числа компаний и товаров, необходимых России для производства оружия. Кроме того, рассказали собеседники, в пакет включат ограничения на импорт некоторых металлов из РФ.

29 января глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций в отношении России 24 февраля 2026 года. Euractiv сообщил, что среди вероятных ограничений — запрет на обслуживание российских нефтяных танкеров, экспорт предметов роскоши в Россию, а также сокращение квот ЕС на импорт российских удобрений. С инициативами о введении таких мер выступили Финляндия и Швеция.

19-й пакет санкций в отношении России Евросоюз утвердил в конце октября 2025 года. Меры направлены на ограничение российских доходов от энергетического сектора, усиление финансового сдерживания и ужесточение контроля за обходными схемами через третьи страны.