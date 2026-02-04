Российский гроссмейстер Цыдыпов обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире

Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов черными обыграл шестнадцатого чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Матч состоялся на еженедельном блицтурнире «Титульный вторник», который проводит платформа Chess.com.

В партии было разыграно английское начало. К концу игры у черных был перевес в две пешки, и Карлсен сдался на 40-м ходу. По итогам 11 раундов турнира норвежский игрок набрал 7,5 очка и занял 29-е место. Россиянин набрал 8,5 очка и расположился на 11-й строчке. Победителем стал француз Максим Вашье-Лаграв с 10 очками.

29-летний Цыдыпов занимает 628-е место в рейтинге Международной шахматной федерации, 35-летний Магнус Карлсен — первое. Российский игрок был чемпионом России по блицу 2023 года. В том же году стал победителем финала «Блиц Гран-при России», а также завоевал бронзовую медаль в финале «Рапид Гран-при России».