У вернувшейся с Сейшел в Москву туристки выявили лихорадку чикунгунья

В России зафиксировали завозной случай лихорадки чикунгунья, сообщили в Роспотребнадзоре. Заболевшая заразилась во время отпуска на Сейшельских островах. По возвращении в Москву ее госпитализировали.

«Во время отпуска отмечала укусы комаров и не пользовалась репеллентами... Положительный результат на наличие вируса чикунгунья был получен с помощью отечественных высокочувствительных тест-систем Роспотребнадзора»,— передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что риск распространения инфекции на территории России минимален, поскольку он передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку.

В ведомстве отметили, что специалисты Роспотребнадзора готовы к подобным ситуациям. Там предупредили, что туристам, которые хотят посетить эндемичные регионы, нужно защищаться от укусов насекомых. Болезнь распространяется в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Западно-Тихоокеанского региона, Аравийского полуострова и Индийского субконтинента.

В симптомы лихорадки включают высокую температуру (до 40 °C), головную боль, а также боли в мышцах и суставах.

