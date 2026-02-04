Маск назвал политической атакой обыски во французском офисе соцсети Х

Владелец соцсети Х Илон Маск назвал обыски во французском офисе платформы «политической атакой». Команда платформы, отвечающая за связи с государственными органами, заявила, что представители соцсети произошедшим не удивлены, и назвала действия силовиков злоупотреблением властью.

«Обвинения, лежащие в основе сегодняшнего рейда, безосновательны, и X категорически отрицает какие-либо правонарушения»,— указано в сообщении представителей платформы.

Французская прокуратура заявляла, что обыски проведены по расследованию, начатому в январе 2025 года. Его инициировали из-за внедрения в X инструмента, позволяющего с помощью искусственного интеллекта создавать порнографические изображения, в том числе с реальными людьми. В июле ведомство возбудило уголовное дело из-за подозрений в манипулировании алгоритмами в соцсети с целью иностранного вмешательства.

О проведении рейда французская прокуратура сообщила в Х. Сейчас аккаунт ведомства удален — после заявления об обысках представители прокуратуры сообщили, что не будут больше вести профиль в соцсети.