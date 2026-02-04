Продажи новых автомобилей в России в январе упали почти на 10%

Продажи новых легковых автомобилей в России в январе 2026 года сократились на 9,5% год к году, составив 80,6 тыс. штук. Опрошенные «Ъ» дилеры называют результаты ожидаемыми из-за высокого спроса в конце 2025 года, роста цен и сложной погоды.

«Тренд, который ранее наблюдался в январе в разные годы, когда рынок под конец первого месяца разгоняется, в этом году не сработал. Трафик, наоборот, начал падать», — отмечает директор департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николай Иванов. На рынок повлияли повышение НДС и утильсбора, ужесточение правил автокредитования и высокая ключевая ставка.

Лидером продаж осталась Lada (19,64 тыс. шт., -28,7%), за ней следуют Haval (10,73 тыс., -9,3%) и Tenet (8,95 тыс.). Самая продаваемая модель — Lada Granta. В топ-10 неожиданно вошла Mazda CX-5, ввозимая по параллельному импорту из Китая.

Прогнозы на февраль сдержанные: большинство экспертов ожидает рынок на уровне января, возможен рост до 5–10% при условии внешних стимулов.

