Магазины одежды сократили долю в ТЦ в пределах 15% за 2025 год

Более четверти управляющих российских торговых центров отметили сокращение на 10–15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров. Это следует из опроса Союза торговых центров, объединяющего операторов 800 объектов.

В 21% ТЦ на долю fashion-ритейлеров приходится 30–50% площадей, а в лишь 5% — более половины. Даже в аутлетах растет доля других форматов: например, в «Fashion House Шереметьево» она выросла до 30–32% против 25% годом ранее.

Тенденция ускорилась из-за ухода с рынка как минимум 28 брендов в 2025 году. Освобождающиеся площади перераспределяются в пользу кафе, досуга и сервисов. Трафик у точек таких форматов более предсказуемый, поясняет Цезарий Полторак (Fashion House Group). При этом крупные ТЦ стремятся заменять ушедшие fashion-магазины похожими, но иногда площади остаются вакантными или сдаются с понижением ставки.

