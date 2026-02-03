В Югре за январь приняли более 200 решений о выдворении нелегальных мигрантов

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) с начала 2026 года сотрудники полиции приняли 212 решений об административном выдворении за пределы РФ, сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Из них 175 нарушителей помещены в центр временного содержания в Сургуте, еще 37 иностранцев должны самостоятельно выехать из страны. Всем выявленным нарушителям запретили въезд в Россию на срок от 5 до 10 лет.

За январь правоохранители составили 748 административных протоколов, из которых 382 касались нарушений порядка выезда, въезда и пребывания на территории России иностранных граждан. Также зафиксированы 95 случаев нарушений трудовых отношений (ст. 18.10, 18.15, 18.17 КоАП РФ), 25 фактов фиктивной постановки на миграционный учет (ст. 322.3 УК РФ) и один факт изготовления фальшивых документов (ст. 327 УК РФ).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что количество преступлений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства в Екатеринбурге увеличилось на 31% в 2025 году.

Полина Бабинцева