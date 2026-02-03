Объем торгов юанем на Московской бирже в январе вырос на 35% год к году
В январе 2026 года объем торгов юанем на Московской бирже (MOEX: MOEX) составил около 1,9 трлн руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Среднедневной оборот достиг 131 млрд руб., став рекордным с июня 2024 года, когда биржа прекратила торговлю долларом и евро.
Рост обеспечили отложенное предложение валюты от экспортеров после праздников и увеличение продаж Банка России в рамках бюджетного правила. «После длинных январских праздников импортеры могли тоже постепенно наращивать активность, готовясь к локальному увеличению спроса февраля—марта», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Среднедневные продажи юаней ЦБ в январе на 17% превысили показатель декабря и почти вчетверо — значение января 2025 года. «Учитывая сохраняющиеся низкие цены на российскую нефть, продажи валюты по бюджетным операциям останутся высокими», — добавляет господин Васильев.
В ближайшие месяцы активность могут поддержать сезонный рост спроса со стороны импортеров и деловая активность. К концу квартала аналитики ожидают ослабления рубля.
Курс юаня к рублю
