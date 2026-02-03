Январь по юаньскому календарю

Несмотря на снижение относительно декабря, год к году в январе объемы торгов юанем на Московской бирже выросли на 35%, составив около 1,9 трлн руб., среднедневной объем торгов стал рекордным с июня 2024 года. Рост обеспечили отложенное предложение валюты со стороны экспортеров, а также возросшие продажи в рамках бюджетного правила. В феврале—марте сохранению высокой активности торгов будет способствовать сезонное увеличение спроса на валюту со стороны импортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе 2026 года интенсивность биржевых торгов валютой снизилась по сравнению с традиционно более активным декабрем. По оценке “Ъ”, по итогам минувшего месяца суммарный объем торгов юанем с поставкой «завтра» на Московской бирже составил почти 1,89 трлн руб., на треть ниже показателя предыдущего месяца, но на 35% выше прошлогоднего результата.

С учетом меньшего количества торговых сессий по сравнению с декабрем среднедневной объем торгов вырос на 5%, до 131 млрд руб., и превысил прошлогодний результат на 60%. Выше этот показатель был лишь в июне 2024 года — 188 млрд руб. в день. Тогда после включения группы Московской биржи в санкционный список США (см. “Ъ” от 13 июня 2024 года) и прекращения биржевых торгов долларом и евро резко выросли обороты с китайской валютой.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Курс юаня к рублю i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Мосбиржа / по теме

Оживлению торгов могла способствовать высокая активность экспортеров. Как отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, они активно продавали валютную выручку, накопленную за длинные праздники. По оценке банка «Зенит», объем реализации в январе мог составить $7 млрд, то есть сохраниться на уровне декабря. «После длинных январских праздников импортеры могли тоже постепенно наращивать активность, готовясь к локальному увеличению спроса февраля—марта»,— не исключает господин Васильев.

Кроме того, повышение среднего объема торгов было связано и с ростом продаж валюты Банком России в рамках бюджетного правила. Если в первую рабочую неделю регулятор реализовывал валюту на 10,4 млрд руб. в день, то в последние недели объем был увеличен до 17,4 млрд руб. Таким образом, в январе среднедневные централизованные продажи юаней на 17% превысили показатель декабря и почти в четыре раза значение января 2025 года.

В дополнение к этому выросли и хеджирующие позиции в китайской валюте. «Как правило, стратегии на защиту от валютного риска закрываются в конце года и активизируются вновь в январе. Кроме того, мог возникнуть эффект отложенного спроса, когда инвесторы избегают конвертации валюты в условиях "тонкого" рынка новогодних каникул»,— отмечает руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В ближайшие недели аналитики ждут сохранения высокого объема предложения валюты со стороны Банка России. «Учитывая сохраняющиеся низкие цены на российскую нефть, продажи валюты по бюджетным операциям останутся высокими»,— отмечает Михаил Васильев. Однако аналитики не исключают снижения объема поступаемой валюты от нефтяных компаний, но указывают на возможный рост ее реализации со стороны металлургических компаний. «В последние месяцы росли цены на металлы, поэтому ненефтегазовый экспорт и продажа валютной выручки могут остаться достаточно высокими»,— отмечает господин Васильев.

Росту активности будут способствовать в целом повышение деловой активности, а также сезонная активность импортеров, которые будут наращивать складские запасы под предстоящие праздники в феврале и марте. «Не исключено, что спрос на валюту со стороны населения также будет расти по мере смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом валюта может оказаться в дефиците на внутреннем рынке»,— отмечает Владимир Евстифеев. К концу квартала он ожидает движения курсов доллара к значениям 84–88 руб./$, курса юаня — к 11,8–12,3 руб./CNY. От текущих значений это предполагает рост на 9–14% и 6,5–11% соответственно.

Виталий Гайдаев