Минус 32 обещают в Пензенской области 4 февраля

В Пензенской области продолжаются морозы. Об аномальном холоде жителей региона предупредило МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели напомнили, что в субъекте сохраняются температуры на девять градусов ниже климатической нормы. Это соответствует аномальному морозу. Напомним, второй день во всех школах Пензенской области отменяют занятия.

По данным Приволжского УГМС, в регионе этой ночью -32...-27°С, днем 4 февраля — от -22 до -17°С, ночью на пятое — от -30 до -25°С. Ветер северо-западный — скорость 4–9 м/с. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Пензе ночью -28...-26°С, днем — от -19 до -17°С. Северо-западный ветер, 4–9 м/с. Переменная облачность, без осадков.

Дарья Васенина