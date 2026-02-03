Школы и колледжи закрыли из-за мороза в Пензенской области

В связи с сильными холодами младшим и средним, в том числе профессиональным, учебным заведениям Пензенской области рекомендовали отменить 4 февраля занятия. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба регионального министерства образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Завтра в регионе ожидается мороз до -32°С. В школах отменили уроки для первых—11-х классов. По запросу родителей могут открыть дежурные группы.

Также минобраз советует отменить занятия для первых—вторых курсов колледжей. Детсады будут работать в обычном режиме. Пензенцам не советуют вести туда маленьких детей.

Дарья Васенина