Баскетболистки курского «Динамо» выиграли бронзу Кубка России

Женский баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу в матче со столичным «МБА-МГУСиТ» за бронзовые медали Кубка России. Встреча прошла в Москве 31 января и завершилась со счетом 63:74 (24:18, 11:16, 20:24, 8:16).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболистки курского «Динамо» после вручения наград за третье место в Кубке России 2025/26

Фото: ЖБК «Динамо-Курск» Баскетболистки курского «Динамо» после вручения наград за третье место в Кубке России 2025/26

Самыми результативными игроками курской команды стали Вероника Сазонова, заработавшая 17 очков и выполнившая пять подборов, пять передач. Также отличились Нина Глонти (16 очков, 16 подборов и четыре передачи) и Дарья Репникова (девять очков).

В полуфинале «Динамо-Курск» уступило сыктывкарской «Нике Лузалес» со счетом 70:63 (19:14, 13:19, 20:20, 18:10).

Ближайший матч курянок запланирован на 3 февраля. В рамках Премьер-лиги они сразятся в гостях с аутсайдером чемпионата — ивановской «Энергией».

Алина Морозова