Газификация Камчатки будет идти по схеме обмена СПГ между НОВАТЭКом и «Газпромом»

СПГ для газификации Камчатки будет поступать с плавучего хранилища НОВАТЭКа (MOEX: NVTK) «Коряк СПГ». Взамен компания будет забирать аналогичные объемы сырья крупными партиями с проекта «Газпрома» (MOEX: GAZP) «Сахалин-2». Об этом сообщают источники «Ъ», знакомые с согласованной схемой. По их словам, цена поставок будет равнозначной, сама логистическая схема была отражена в поручении президента РФ.

Проект включает строительство НОВАТЭКом морского регазификационного терминала мощностью 600 тыс. тонн под Петропавловском-Камчатским и двух танкеров-челноков. По плану, после завершения стройки эти активы будут переданы «Газпрому», который станет оператором газификации. По данным “Ъ”, между компаниями ранее возник спор относительно использования двух танкеров-челноков: «Газпром» не хотел самостоятельно транспортировать СПГ, настаивая на том, что перевозить сырье должен НОВАТЭК.

Необходимость в дополнительном СПГ связана с дефицитом газа в регионе, который оценивается в 500 млн кубометров в год. Местные месторождения «Газпрома» не покрывают потребности, и недостаток компенсируется дорогим мазутом. «Конец 2026 года — завершение строительства, 2027 год мы должны встретить уже без мазутной зависимости», — заявлял ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Регулируемый тариф на газ в крае на начало 2026 года — около 14 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров, что значительно ниже экспортных котировок. Источник компенсации выпадающих доходов поставщиков не определен. В Минэнерго «Ъ» сообщили, что работа над механизмами покрытия разницы продолжается.

Крупнейший потребитель газа в регионе, «РусГидро», констатирует снижение обеспеченности газом. «По факту она составляет 20–25% и продолжает неуклонно снижаться», — пояснили в компании.

